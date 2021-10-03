تعرض ريال مدريد الإسباني لهزيمة جديدة، هي الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم، والثانية له على التوالي بعد "صدمة" دوري الأبطال قبل أيام.
وفاجأ الصاعد حديثا للدوري الإسباني، إسبانيول، ضيفه ريال مدريد، وهزمه بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت أداء باهت من "الملكي".
ولم يحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات، لكنه يبقى في الصدارة برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على غريمه أتليتيكو مدريد.
وسجل إسبانيول في كل شوط عبر راؤول دي توماس وأليكس فيدال، ليصعد للمركز 12 برصيد 9 نقاط.
وقلص كريم بنزيمة الفارق بتسديدة متقنة قبل 19 دقيقة على النهاية لكن ريال عجز عن إدراك التعادل مع إلغاء هدف متأخر لإيدن هازارد بداعي التسلل.
وتأتي هذه الهزيمة بعد أيام من هزيمة الفريق "المذلة" على يد المغمور شيريف تيراسبول المولدوفي بدوري أبطال أوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بداية الأزمة.. هزيمة جديدة لريال مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.