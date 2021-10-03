بداية الأزمة.. هزيمة جديدة لريال مدريد

تعرض ريال مدريد الإسباني لهزيمة جديدة، هي الأولى له في الدوري الإسباني هذا الموسم، والثانية له على التوالي بعد "صدمة" دوري الأبطال قبل أيام.

وفاجأ الصاعد حديثا للدوري الإسباني، إسبانيول، ضيفه ريال مدريد، وهزمه بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت أداء باهت من "الملكي".

ولم يحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي أي انتصار في آخر ثلاث مباريات بجميع المسابقات، لكنه يبقى في الصدارة برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على غريمه أتليتيكو مدريد.

وسجل إسبانيول في كل شوط عبر راؤول دي توماس وأليكس فيدال، ليصعد للمركز 12 برصيد 9 نقاط.

وقلص كريم بنزيمة الفارق بتسديدة متقنة قبل 19 دقيقة على النهاية لكن ريال عجز عن إدراك التعادل مع إلغاء هدف متأخر لإيدن هازارد بداعي التسلل.

وتأتي هذه الهزيمة بعد أيام من هزيمة الفريق "المذلة" على يد المغمور شيريف تيراسبول المولدوفي بدوري أبطال أوروبا.