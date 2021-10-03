تقنية متطورة.. هكذا يرصد جناح روسيا في "إكسبو دبي" عدد زواره

الزائر لمعرض "إكسبو 2020 دبي" يُمكنه الاطلاع عن قرب على عديد من التجارب التكنولوجية الواعدة، والتعرف أكثر على عالم الغد، ومستقبل التقنية الحديثة، بما في ذلك مستقبل تقنيات التعرف إلى الوجوه.

في الجناح الروسي، الواقع في منطقة "التنقل" والذي يتيح لزواره الاطلاع عن قرب على العقل الإبداعي لروسيا، تحت شعار: "عقل مبدع: يقود المستقبل"، يتم قياس أعداد الزوار، وتصنيفهم حسب النوع، وكذلك التأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومدة بقائهم في الجناح، وذلك كله عبر تقنية تكنولوجية متطورة.



يتعاون جناح روسيا مع إحدى الشركات الرائدة في تحليلات الفيديو عالمياً، والتي اتخذها شريكا تكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي، الذي يستمر لمدة ستة أشهر من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.

الشركة منصة متطورة، لقياس أعداد الزوار وتصنيفهم على أسس مختلفة، من بينها الجنس والعمر، ومتوسط مدة الزيارة، كما يمكن من خلال تلك التقنية التي تتيحها الشركة تصنيف الزوار من حيث ما إن كانوا زواراً جدداً أم زاروا الجناح من قبل، وتفاصيل أخرى عديدة.

يتيح النظام إخطار موظفي الجناح عندما يتجمع عدد كبير جداً من الأشخاص في منطقة واحدة (مراعاة لإجراءات الوقاية من كورونا) وسيوفر كذلك معلومات حول طوابير الانتظار في مناطق محددة، مثل وقت تكوينها، وعدد الأشخاص الموجودين في الطابور.

أهم ما يميز تلك المنصة المتطورة، بحسب رئيس قسم المبيعات بشركة NtechLab، في بيان له، هو أنه "عند العمل مع سمات الوجه، من المستحيل استعادة الصورة والوجه الأصلي.. ويضمن ذلك الامتثال للبيانات الشخصية وقوانين الخصوصية.. ويمكن أيضاً ضبط الأنظمة بحيث لا يتم تخزين البيانات في حين تُحفظ التقارير فقط".

تأسست الشركة في العام 2015، وهي مختصة في تقديم تحليلات فيديو متعددة الأجسام، بحيث تعالج مقاطع الفيديو وتتعرّف إلى الوجوه والمركبات والأفعال مع أكثر من 150 ألف كاميرا في 30 دولة حول العالم متصلة ببرنامج الشركة.

وفي العام 2020، وبعد استثمار قيمته 15 مليون دولار أميركي من تحالف دولي من صناديق الثروات السيادية، بما فيها الشرق الأوسط، أعلنت الشركة عن افتتاح مكتبها التمثيلي لدول الخليج العربي في أبوظبي.

وفي العام 2021، تصدرت الشركة المذكورة اختبار أنظمة التعرف إلى الوجوه (FRVT)، والذي أجراه المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا التابع لوزارة التجارة الأميركية. وبناءً على نتائج سبعة اختبارات مستقلة، حصلت الخوارزمية التي طورتها NtechLab على التصنيف العالمي الأعلى.