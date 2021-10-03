طوارئ أبو ظبى تستعد للإعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أعلنت هيئة الطوارئ أن الحالة المدارية "شاهين" فى بحر العرب تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى. وأوضحت هيئة الطوارئ والأزمات فى أبوظبى، أن المدارس والجامعات فى المناطق المتوقع تضررها تحولت للتعليم عن بعد.

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