الاتحاد الأوروبى: أفغانستان على شفا انهيار اجتماعى واقتصادى

جدة - نرمين السيد - قال مفوض الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إن أفغانستان تواجه انهيارا على المستويين الاقتصادى والاجتماعى ينذر بتحويل الوضع فيها إلى كارثة إنسانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وكتب بوريل فى مدونة على الإنترنت: إن "تحاشى أسوأ التصورات المتوقعة يتطلب أن تلتزم حركة "طالبان" بالشروط التى تمكن البلاد من الحصول على مزيد من المساعدات الدولية".

وأضاف: "تمر أفغانستان بأزمة إنسانية خطيرة، ويلوح فى الأفق انهيار اجتماعى اقتصادى سيكون خطيرا على الأفغان والمنطقة والأمن الدولى".

وتابع بوريل أن "النظام المصرفى الأفغانى أصابه الشلل إلى حد بعيد، مما حال بين المودعين وأموالهم، فى حين يعتمد النظام الصحى اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية".

وأردف: "إذا استمر هذا الوضع مع اقتراب الشتاء فهذا ينذر بتحول الوضع إلى كارثة إنسانية".

وقال بوريل إن "استجابة الاتحاد الأوروبى للأزمة ستتوقف على مسلك السلطات الأفغانية الجديدة، وإن أى استئناف للعلاقات سيتطلب الالتزام بالشروط، بما فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان".