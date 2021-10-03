أفادت قناة روسيا اليوم فى خبر لها يفيد بسماع دوي انفجار اليوم الأحد في العاصمة الأفغانية كابل.
وهذا ثاني انفجار بكابل اليوم، حيث أن انفجارا سابقا وقع بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأسفر الانفجار الأول عن مقتل عدة مدنيين في مسجد كان رواده يؤدون صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد.
وكسر الانفجاران الهدوء النسبي الذي ساد العاصمة الأفغانية منذ عمليات الإجلاء التي شابتها الفوضى في أعقاب سيطرة "طالبان" على المدينة في أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.