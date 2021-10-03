كيف اشترك في مسابقة الحلم 2021 أرقام المشاركة بالحلم dream

كيف اشترك في مسابقة الحلم 2021، تعد قنوات mbc أحد أهم القنوات التلفزيونية، والتي تمتلك الكثير من المتابعين فهي من القنوات التي لها شهرة كبيرة في جميع دول العالم، ويتنوع البث الخاص بقنوات mbc ما بين البرامج الاجتماعية والمسابقات الترفيهية المختلفة والعديد من البرامج الأخري التي يتم بثها علي مدار الساعة، ولكن أهم ما تقوم بعرضه هذه القنوات هو بث مسابقة الحلم، والتي تعتبر المسابقة الأكثر انتشاراً وشهرة بجميع الدول العربية وخارجها، ويشهد البحث عن المسابقة بحث كبير بين المواطنين من اجل الاشتراك في المسابقة وتحقيق حلم كل شخص والفوز بالمبالغ المالية الكبيرة التي تقدمها، لذا سنوضح لكم كيفية المشاركة الصحيحة في مسابقة الحلم.

كيف اشترك في مسابقة الحلم

تحقيق أحلام المشتركين يتم من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم بطريقة صحيحة، والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

يجب علي كل متسابق أن يقوم بإرسال رسالة نصية يتم فيها كتابة كلمة حلم أو Dream أو Reve من خلال الرقم الذي يخص كل بلد علي حده.

يجب أن يتم الإجابة على السؤال الذي يصل علي رسائل الجوال حتي يتم تفعيل الاشتراك.

وكلما تم الإجابة علي الكثير من الأسئلة تزداد فرص كل شخص في الفوز.

ويتم تقديم جوائز قيمة من جانب إدارة المسابقة لجميع المشتركين الذين لديهم رغبة كبيرة من أجل المشاركة في هذه المسابقة والتي تتم كل عام، ويقوم بتقدم المسابقة الإعلامي الكبير مصطفى الأغا والذي لديه برنامج رياضي شهير وهو “صدى الملاعب”، ويصل إجمالي جوائز مسابقة الحلم إلي ثلاثة ملايين وخمسة مائة ألف دولار أمريكي.

أرقام مسابقة الحلم الصحيحة 2021

يجب علي كل مشترك أن يقوم بإرسال الرقم المرادف للبلد التي يقيم بها دون أي رقم أخر لأي بلد أخري، علي أن يتم الاشتراك في المسابقة مع مصطفي الأغا من خلال الأرقام الآتية: