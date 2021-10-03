نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز مواعيد وزارة العدل الكويت عبر منصة “متى” المركزية https://meta.e.gov.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم إتاحة نظام مواعيد مرن لوزارة العدل حيث يتميز بأنه سهل الإستخدام وهو مرتبط بمنصة متى، حيث يمكنّ للكويتيين والمقيمين الولوج لموقع وزارة العدل على الويب الخاص ليتم نقلهم عبره إلى منصة متى المركزية، وطلب مواعيد مسبقة بشكل يسير من خلال المنصة بما يخول المتعامل بالحصول على باركود قبل رحلته إلى وزارة العدل وذلك بموعد مسبق باليوم والوقت وإلى مكاتبها في كل الفروع في مناطق ومدن الكويت.

وزارة العدل منصة متى

أشرفّت وزارة العدل على إطلاق نظام حجز إلكتروني يجمع المستفيدين في مكان واحد، حيث أنه نظام مواعيد أكثر مرونة- وتم توفيره ضمن العديد من الخدمات المقدمة إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة، مثل خدمات الإستعلام القضائي، خدمات التوكيلات، وتم الكشف عن المنصّة بهدف التمكين الرقمي الذي تواكبه الكويت حالياً محققة قفزات في ذلك، وبما يتحد أيضاً مع إجراءات الإشتراطات الصحية في التصدي لفيروس كورونا كوفيد19- عبر إختيار العميل أوقات المواعيد المناسبة، وهذا بالضبط سيسهم في تسريع إنجاز المعاملات وألإرتقاء بجودة الخدمات بخلاف لو كان الحضورعشوائياً.

طريقة حجز موعد وزارة العدل الكويت

يستفيد جميع المراجعين بإستخدام منصة متى لأخذ موعد مسبق قبل مراجعة الجهة الحكومية، وشرحت الوزارة خطوات الحجز بشكل صحيح، وهي

الذهاب الى موقع وزارة العدل المتوفر على الأنترنت

يتم الضغط على نظام حجز المواعيد، يمكن أن تُشاهدها في الصفحة الرئيسية.

يتم الآن تحويل المراجع بشكل مباشر الى منصة متى.

يتم تسجيل الدخول بواسطة الرقم المدني وكلمة المرور

يستكمل العميل تعبئة كافة الحقول المطلوبة بالبيانات اللازمة

تحديد مركز خدمة وزارة العدل ثم إختيار اليوم والتاريخ المتاح لإتمام معاملاتك، وتأكيد الحجز

رابط منصة متى

تم تدشيّنْ رابط منصة متى الحكومية لحجر المواعيد بالإضافة لتوفر المنصة عبر تطبيق هاتفي، وبتسجيل الدخول لمتى بالرقم المدني يستطيع المواطنون إنشاء حجز الكتروني قبل التوافد على فروع مراكز العدل في مختلف المحافظات مثل الأحمدي، الفروانية، وذلك بالموعد المسبق الذي اصبح جزء هام ورئيسي للاستفادة من الخدمات العدلية.