عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021 بدون كفيل للسعودي والمقيم

توفر شركة اليسر للتمويل بالسعودية الكثير من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتى أيضاً تكون متاحة لكل من السعودي وكذلك المقيم وتعد شركة اليسر للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي بالسعودية ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم عروض شركة اليسر لتمويل السيارات والذى يتميز بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.عرض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021
تقدم شركة اليسر للتمويل تمويل السيارات والذى يساعد العميل المتقدم فى الحصول على السيارة التي يرغب في اقتنائها من خلال تمويل ميسر وبأقساط شهرية مرنه ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا وهي
- يتميز تمويل شركة اليسر للسيارات بأن التمويل يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي.
- يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر للسيارات أنه لا يشترط لوجود ضامن.
- تمويل شركة اليسر للسيارات يتميز كذلك بهامش ربح تنافسي.
- يتميز كذلك قرض شركة اليسر للسيارات بمدة سداد للتمويل ربما تصل إلى 60 شهر.
- تمويل شركة اليسر للتمويل متوفر أيضاً دون الحاجة إلى الجهات المعتمدة وذلك تيسيراً على العميل.
- تمويل السيارات أيضاً من شركة اليسر يمكن من خلاله تمويل السيارات المستعملة.
- يتميز أيضاً تمويل السيارة لدى شركة اليسر يتم دفع دفعة أخيرة حتى 30%.
تمويل شركة اليسر للسيارات متوفر لشريحة كبيرة من العملاء فيستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم طلب تمويل اليسر بأبسط الشروط وهي
- يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم طلب التمويل بشرط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عام ولابد أن لا يزيد عن 60 عام.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- قرض شركة اليسر للتمويل يشترط كذلك بأن مدة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.
يستطيع العميل المتقدم طلب تمويل شركة اليسر للسيارات من خلال خطوات بسيطة
- يقوم العميل المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالسعودية.
- ثم الدخول على رابط تمويل اليسر للسيارات.
- بعد ذلك الضغط على طلب التمويل الآن.
- وإدخال بيانات المطلوبة للحصول على التمويل.
الوسوم
توفر شركة اليسر للتمويل بالسعودية الكثير من العروض التمويلية الميسرة والمرنة والتى أيضاً تكون متاحة لكل من السعودي وكذلك المقيم وتعد شركة اليسر للتمويل هي إحدى الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي السعودي بالسعودية ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم عروض شركة اليسر لتمويل السيارات والذى يتميز بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.عرض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021
تقدم شركة اليسر للتمويل تمويل السيارات والذى يساعد العميل المتقدم فى الحصول على السيارة التي يرغب في اقتنائها من خلال تمويل ميسر وبأقساط شهرية مرنه ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا وهي
- يتميز تمويل شركة اليسر للسيارات بأن التمويل يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي.
- يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر للسيارات أنه لا يشترط لوجود ضامن.
- تمويل شركة اليسر للسيارات يتميز كذلك بهامش ربح تنافسي.
- يتميز كذلك قرض شركة اليسر للسيارات بمدة سداد للتمويل ربما تصل إلى 60 شهر.
- تمويل شركة اليسر للتمويل متوفر أيضاً دون الحاجة إلى الجهات المعتمدة وذلك تيسيراً على العميل.
- تمويل السيارات أيضاً من شركة اليسر يمكن من خلاله تمويل السيارات المستعملة.
- يتميز أيضاً تمويل السيارة لدى شركة اليسر يتم دفع دفعة أخيرة حتى 30%.
تمويل شركة اليسر للسيارات متوفر لشريحة كبيرة من العملاء فيستطيع العميل السعودي وكذلك المقيم طلب تمويل اليسر بأبسط الشروط وهي
- يشترط أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم طلب التمويل بشرط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عام ولابد أن لا يزيد عن 60 عام.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- قرض شركة اليسر للتمويل يشترط كذلك بأن مدة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.
يستطيع العميل المتقدم طلب تمويل شركة اليسر للسيارات من خلال خطوات بسيطة
- يقوم العميل المتقدم بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالسعودية.
- ثم الدخول على رابط تمويل اليسر للسيارات.
- بعد ذلك الضغط على طلب التمويل الآن.
- وإدخال بيانات المطلوبة للحصول على التمويل.
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