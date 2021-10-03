عمان : زوج يقتل زوجته بالرصاص

دوت الخليج :- أقدم شخص، على قتل زوجته، إثر خلافات أسرية في العاصمة عمان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة شمال عمان حول وفاة سيدة إثر تعرضها لعيار ناري في منطقة ضاحية الاستقلال.
وتحركت الأجهزة الأمنية للموقع وتم تشكيل فريق تحقيق خاص من مديرية الشرطة والبحث الجنائي والذي حدد هوية الشخص القاتل وتبيّن أن زوجها قام بقتلها إثر خلافات أسرية وتم إلقاء القبض عليه، وتحويل الجثه للطب الشرعي، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة، وفق الأمن العام.
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