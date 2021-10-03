تونس تعتقل برلماني ومذيع اتهما الرئيس بالخيانة
القت الشرطة التونسية القبض، اليوم الأحد، على نائب في البرلمان ومذيع تلفزيوني معارضين للرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سمير بن عمر أن القضاء العسكري أمر بتوقيفهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش".
وخلال برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية، انتقد عبد اللطيف العلوي، عضو البرلمان عن ائتلاف "الكرامة" الديني المحافظ، وعامر عياد المذيع بالقناة، سعيد بشدة ووصفاه بالخائن.
وفي يوليو/ حزيران الماضي قرر قيس سعيد تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وتولى السلطة التنفيذية، قبل أن يعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سوف يتجاهل غالبية بنود الدستور، ويحكم بمرسوم لمدة "إجراءات استثنائية" بلا نهاية محددة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تعتقل برلماني ومذيع اتهما الرئيس بالخيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.