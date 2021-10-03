تونس تعتقل برلماني ومذيع اتهما الرئيس بالخيانة

تونس تعتقل برلماني ومذيع اتهما الرئيس بالخيانةالقت الشرطة التونسية القبض، اليوم الأحد، على نائب في البرلمان ومذيع تلفزيوني معارضين للرئيس قيس سعيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سمير بن عمر أن القضاء العسكري أمر بتوقيفهما بتهمة "التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش".

وخلال برنامج على قناة "الزيتونة" التلفزيونية، انتقد عبد اللطيف العلوي، عضو البرلمان عن ائتلاف "الكرامة" الديني المحافظ، وعامر عياد المذيع بالقناة، سعيد بشدة ووصفاه بالخائن.

وفي يوليو/ حزيران الماضي قرر قيس سعيد تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وتولى السلطة التنفيذية، قبل أن يعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سوف يتجاهل غالبية بنود الدستور، ويحكم بمرسوم لمدة "إجراءات استثنائية" بلا نهاية محددة.