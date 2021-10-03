الجامعة العربية تشارك فى مراقبة الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقى

جدة - نرمين السيد - وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية بإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية برئاسة السيد السفير الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة لمراقبة الانتخابات النيابية فى جمهورية العراق والمقرر إجراؤها فى 10 أكتوبر 2021.





جاء ذلك تلبية للدعوة التى تلقتها جامعة الدول العربية من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى جمهورية العراق بشأن مشاركة جامعة الدول العربية فى مراقبة انتخابات مجلس النواب العراقى المبكرة، وفى ضوء الاهتمام الذى توليه الجامعة العربية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التى تجرى فى دولها الأعضاء، وانطلاقا من حرصها لدعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

ووصلت بعثة جامعة الدول العربية، إلى جمهورية العراق بتاريخ 3 أكتوبر 2021 لتشارك فى تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما فى ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة العراقية والمعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع.

وستصدر البعثة بيانها التمهيدى عقب انتهائها من عملية المراقبة، وستصدر تقريرها النهائى المتضمن ملاحظتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، ورفعه إلى معالى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإرساله إلى الجهات المعنية فى جمهورية العراق.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن تطلعها بأن يجرى هذا الاستحقاق الانتخابى، فى أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب العراقى فى اختيار ممثليه وفق إرادته الحرة، وأن يصب ذلك فى تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الوطنية، تحقيقاً لطموحات الشعب العراقى فى التنمية والازدهار.