عين الإعصار شاهين تضرب اليابسة فى سلطنة عمان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء العُمانية أن الإعصار صاحبته رياح شديدة بلغت سرعتها على جدار الإعصار ما بين 120 و150 كيلومتراً فى الساعة. وقالت هيئة الأرصاد العُمانية فى بيان، إن تصنيف الإعصار المدارى شاهين انخفض إلى عاصفة مدارية بعد وصوله إلى اليابسة مساء اليوم بسرعة رياح حول المركز 55-63 عقدة / 102-116 كم.

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