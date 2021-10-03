إيطاليا تسجل 33 وفاة بكورونا ونحو 3 آلاف إصابة جديدة خلال 24...

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 33 وفاة و2968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة في الوفيات وانخفاض في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 25 وفاة و3312 إصابة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا 131031 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.