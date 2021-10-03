اليوم العالمي للمعلم 2021 أجمل وأحلى العبارات عن يوم المعلم

اليوم العالمي للمعلم 2021 ، يستمر البحث عن موعد اليوم العالمي للمعلم 1443-2021 هذا العيد الذي يتم فيه التعريف بدور المعلمين في تربية الأجيال وتكريمهم عرفانا بالمجهودات التي يقدمونها في سبيل تربية النشئ وجهودهم العظيمة في تعليم أبناء الامة وتأسيسها، ويحتفل بيوم المعلم العالمي في كل عام من يوم 5 أكتوبر وذلك بتوصية من الهيئة الدولية لمنظمة العمل اليونسكو بشأن وضع المعلمين في عام 1966، يذكر انه تم الاحتفال سنة 1994 بأول يوم للمعلم من اجل التأكيد على حقوق وحريات المعلمين ومسؤولياتهم وكذلك تهيئة الجو للهم في المنظومة التعليمية وتحقيق ظروف حسنة للتدريس والعمل في مجال التعليم وتقديرهم واحترام الجهود والعطاء الذي يبذله المعلم في سبيل تعليم الطلاب والطالبات من الصغار والكبار.

اليوم العالمي للمعلم 2021

من أبرز المناسبات التي يحتفل بها العالم اجمع اليوم العالمي للمعلمين والذي يصادف يوم الثلاثاء الخامس من شهر أكتوبر 2021 في هذا اليوم تسعى مختلف الدول إلى الانتباه لوضع المعلمين داخل المنظومة التعليمية وتحقيق العدل والمعايير اللازمة في عمليات توظيف المعلمين من اجل تطوير الدراسة، كما يعتبر المعلم من أهم الموارد البشرية التي تربي الأجيال القادمة وتغرس فيه حب التعليم والوصول إلى مستقبل آمن خالي من جميع الآفات الاجتماعية التي تفتك حاليا بكل المجتمعات.

عبارات عن يوم المعلم

علاوة على ذلك، يعتبر يوم المعلم هو أحد أفضل أيام العام الميلادي. الذي يمكن فيه تقديم التهاني والعبارات للمعلمين والتعبير عن مدى حبك لمعلمك بأحلى الكلمات وأجمل العبارات التي قالها المدونون والشعراء عبر العصور. كما انه فرصة فريدة من نوعيها للطلاب والطالبات لتكريم المعلم في مختلف المؤسسات التعليمية. والتعبير لهم عن الحب والمودة والشكر على كل المجهودات التي يقدمونها في سبيل تطوير التعليم وتربية الأجيال الصاعدة. كما أنه من أجمل الكلمات التي يمكنك تقديمها لمعلمك ما يلي: