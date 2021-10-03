تسجيل دخول حساب المواطن للاستعلام عن نتائج الأهلية 47 وموعد صرف الدفعة الجديدة التي يبحث وينتظرها الملايين من المستفيدين من الدعم الذي يقدمه برنامج حساب المواطن للمواطنين السعوديين شهرياً بمبالغ مالية تختلف من كل شخص عن الآخر أو كل أسرة عن الأخري، في هذا التقرير نوضح إليكم موعد الصرف الدفعة الجديدة وحقيقة فتح باب التقديم في برنامج حساب المواطن.

كشف برنامج حساب المواطن منذ لحظات عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بدفعة شهر أكتوبر 2021، وأوضح أن ألية التحقق من نتائج الأهلية يتطلب منك الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن ca.gov.sa ونوه عن ألية تسجيل الدخول لكافة المستفيدين من برنامج الدعم، فيما اكد علي المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم من خلال اتباع النقاط التالية:

الدخول المباشر علي رابط حساب المواطن .

. تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد ورقم الهوية الشخصية.

وضع رقم التحقق المرسل إليك عبر الجوال.

تسجيل كلمة المرور.

رفع كافة المستندات والبيانات المطلوبة علي الصفحة الخاصة بحساب المواطن.

تقديم الطلب.

يتم صرف الدفعة الجديد الخاصة بشهر أكتوبر يوم الأحد المقبل الذي يوافق 10 أكتوبر 2021، وفقا إلى المستفيدين والمنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها من قبل المسؤولين عن صرف دعم حساب المواطن والتي من أهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومتواجد في المملكة بصفة مستمرة أو علي الأقل لا يغادر المملكة اكثر من 3 اشهر أو إذا غادر فيكون بعذر مثل التعليم أو العمل أو غير ذلك كما لا يجب أن يكون متواجد أو محجوز بالسجون أو دار الإيواء.

انتشرت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك من قبل الملايين حول فتح باب التسجيل من جديد في برنامج دعم حساب المواطن، والأمر الذي تم نفيه من قبل المسؤولين والذين أكدوا أن ما زال باب التسجيل مغلق حتي الدفعة الجديدة 47، ويذكر أن غلق باب التسجيل كان منذ نهاية صرف الدفعة 28 أي من شهر مارس من العام الماضي 2020، ولكن من المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل لاستقبال مستفيدين جدد خلال الفترة القادم والتي بحسب ما تنبأ به الكثيرون أنها ستكون في الشهر في أول العام الميلادي الجديد 2022.

إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا التقرير في تسجيل دخول حساب المواطن للاستعلام عن نتائج الأهلية 47 وموعد صرف الدفعة الجديدة.