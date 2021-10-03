رابط الدخول لحساب المواطن للاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 47 شهر أكتوبر ca.gov.sa

رابط الدخول لحساب المواطن، زاد البحث في الساعات الأخيرة في محرك البحث جوجل في جميع أنحاء المملكة عن حساب المواطن وكيفية تسجيل الدخول والاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة دفعة 47 لشهر اكتوبر 2021، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدورة 47، حيث اصبحت متاحة للاستعلام الالكتروني فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

حساب المواطن

وقد تم الإعلان أن نتائج الأهلية لحساب المواطن للدفعة الجديدة 47 التي ستنزل في هذا الشهر بيوم الأحد القادم الموافق 10 أكتوبر 2021، والموافق هجريا يوم 4 ربيع الأول 1443، حيث سيمكن للمستفيدين من الحساب معرفة نتائج الأهلية الخاصة بهم.

ويعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج دعم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد حقق البرنامج نجاحا كبيرا بين المواطنين.

حيث تم اطلاق حساب المواطن حسب رؤية المملكة 2030 وهذا لدعم الفئات متوسطة الدخل أو محدودة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار، وقد تم اطلاق البرنامج أيضا للتأكد من وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم ذهابها إلى طبقة الأثرياء في المملكة وهذا حسب ما قاله سمو الأمير محمد بن سلمان في أحد المقابلات التلفزيونية.

ويوجد عدة شروط تم وضعها وهذا للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية، حيث يجب على المستفيدين استفياء جميع الشروط المنصوص عليها.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 47 ca.gov.sa

ويمكن للمستفيدين التعرف على نتائج الأهلية بكل سهولة، وهذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الذي تم الإعلان عنه عبر المنشور الرسمي في التغريدة أعلاه، ويمكن معرفة استحقاقك للدعم من عدمه عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي من الرابط ca.gov.sa.

انزل قليلا لتظهر لك حاسبة البرنامج.

ادخل كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح (مجموع الدخل، حجم الأسرة، حد الاعفاء، إلخ).

اضغط على زر احسب بعد ادخال البيانات بشكل دقيق.

تقديم اعتراض حساب المواطن

وفي حالة عدم نزول الدعم لك كاملا فيمكنك تقديم اعتراض في حساب المواطن، حيث قد تحدث العديد من الأخطاء ومنها أن تقوم الشركة التي تعمل بها بتسجيل أنك تحصل على راتب أكثر من الراتب الذي تحصل عليه بالفعل، ويمكنك عمل ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن 19912.