مصطفى محمد يرد على فاتح تريم بهدفين

شهدت ليلة الأحد في تركيا، تألقا لافتا للمهاجم المصري مصطفى محمد مع فريقه غلطة سراي، والذي جاء بعد "صيام" طويل.
وفي مباراة مثيرة بين غلطة سراي وريزه سبور، حسمها الأول بنتيجة 3-2، كان المصري مصطفى محمد، النجم الأول في اللقاء بتسجيله هدفين.
وسجل محمد هدفين في الدقيقتين 5 و75، بينما سجل ريزه سبور هدفين في الدقيقتين 17 و25، قبل أن يحسم غلطة سراي اللقاء المثير عن طريق الروماني أولمبيو موروتان بهدف "قاتل" في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.
وبهدفيه يوم الأحد، كسر مصطفى محمد "صيامه" الطويل عن الأهداف هذا الموسم، حيث فشل في التسجيل في أي مباراة منذ انطلاق الموسم الكروي في يوليو الماضي، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة.
وكان مدرب الفريق، المخضرم فاتح تريم، قد شن هجوما على المهاجم الدولي المصري، محذرا من استمراره بالمستوى "المتواضع".
وقال تقرير نشرته صحيفةتركية إن اجتماعا تم بين فاتح تريم ومصطفى محمد، عبر فيه الأول عن رغبته في عودة اللاعب الى مستواه المعهود أو أن مصيره سيكون العودة الى نادي الزمالك من جديد.
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