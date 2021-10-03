دوى انفجار فى العاصمة الأفغانية كابول

جدة - نرمين السيد - وهذا ثانى انفجار بكابول، حيث أن انفجارا سابقا وقع بالقرب من مسجد العيدجة بالعاصمة الأفغانية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأسفر الانفجار الأول عن مقتل عدة مدنيين فى مسجد كان رواده يؤدون صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد.

وكسر الانفجاران الهدوء النسبى الذى ساد العاصمة الأفغانية منذ عمليات الإجلاء التى شابتها الفوضى فى أعقاب سيطرة "طالبان" على المدينة فى أغسطس.