انت الان تتابع تفاصيل خبر المركز الوطني للأرصاد السعودي يحذر من الحالة المدارية لإعصار شاهين على بعض مناطق المملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي عن أخر المستجدات فيما يتعلق بتأثيرات المتوقعة على مناطق المملكة بسبب إعصار شاهين، حيث حذر المركز المواطنين اليوم من الحالة المدارية لإعصار شاهين الذي يتسبب في انخفاض دراجات الحرارة، مما يعطي مؤشر قوي لسقوط الأمطار الرعدية التي قد تصل إلى حد السيول مصحوبة ببرودة ورياح بسرعة 50 كم/ س على عدة مناطق في السعودية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات على مدار الأسبوع القادم والتي ستبدأ من غدا، حيث ستتراوح الأمطار من متوسطة إلى غزيرة في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وأجزاء أيضا من منطقة الرياض وكذلك مناطق بعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة. برغم من أن التأثير لإعصار لن يكون بشكل مباشر على المملكة.

وأضاف المركز أن إعصار شاهين سيطول حالة البحر وأنه لا يستبعد ارتفاع للموج في بعض المناطق الساحلية الشرقية للمملكة خاصة المنخفضة (رأس أبو قميص و العديد) بسبب الرياح النشطة نتيجة التأثير الغير مباشر لإعصار شاهين.

كما دعت المديرية العامة لدفاع المدني السعودي كافة المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة وذلك بالابتعاد عن أماكن تجميع السيول، والالتزام بتعليمات الصادرة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وفقا لما ورد لها من المركز الوطني للأرصاد من تأثير أجواء المملكة بمنخفض الجوي المتسبب في هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تبدأ من الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم.

وفي إطار متصل عقدت لجنة الأزمات والكوارث بالمركز الوطني للأرصاد، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الظواهر الجوية المحتملة على المملكة من تأثيرات الحالة المدارية “شاهين”.

ونوه المركز أن هذا الاجتماع يهدف لمتابعة كافة جاهزية الإدارات المعنية فيما يتعلق بالظواهر الجوية المحتملة على المملكة.