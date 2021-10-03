رابط الاستعلام عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة ربيع الأول 1443 برقم السجل المدني

الاستعلام عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة ربيع الأول 1443 تعد هذه الخدمة هي واحدة من ضمن الأشياء التي تهم العديد من المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي في السعودية من أجل معرفة موعد إيداع المقطوعة وذلك لأن في بعض الأحيان قد يتأخر تاريخ إيداع الدفعات الخاصة بالمقطوعة من شهر إلي أخر.

إيداع المساعدات المقطوعة ربيع الأول 1443

مقطوعة الضمان الاجتماعي هو عبارة عن نظام مادي إنشئ من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية من أجل توفير للمواطنين في المملكة نظام يساعدهم علي تحسين المستوي المادي لهم وتقدم المقطوعة إلي عدد محدد من الفئات في السعودية وهم الرجال والنساء في عمر أكبر من ستون عاماً والنساء المطلقات والأرامل.

طريقة تحديث المقطوعة برقم الهوية 1443

لابد من القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية الخاصة بحسابك في مقطوعة الضمان الاجتماعي في كل فترة حيث إن يتم التحديث للبيانات عن طريق بعض الخطوات وهي:

الذهاب إلي الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية علي شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

النقر علي زر الدخول.

اختيار من الصفحة الرئيسية للموقع البيانات الشخصية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة تحديث البيانات.

تعرض لك البيانات الشخصية لك ثم تقوم بالتأكد من صحة هذه البيانات.

بعد ذلك تكتب البيانات الجديدة لك وتكتب بيانات السكن في حالة تغيرة.

تكتب رقم الهاتف المحمول ورقم الحساب البنكي.

الضغط علي زر التحديث.

الاستعلام عن موعد إيداع المساعدات المقطوعة ربيع الأول 1443

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية من أجل القيام بالاستعلام عن المقطوعة عبر شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك عبر القيام بالأتي:-