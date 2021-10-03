مقتل 3 أشخاص بتحطم مروحية فى ضواحى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى لإدارة وزارة الطوارئ إن مروحية من طراز "Robinson R-44" سقطت فى الساعة 20:18 قرب طريق سيارات سريع فى منطقة بلدة ليتكارينو، موضحا أنه كان على متنها 3 أشخاص وقتلوا جميعا.
يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع حريق، ووصل 4 وحدات من المعدات و12 شخصا إلى الموقع.
وأوضحت مصادر مطلعة أن القتلى رجلان وامرأة.
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