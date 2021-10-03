إعصار شاهين وتدابير عاجلة في عمان والإمارات لمواجهة الإعصار في دول الخليج العربي

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عمر شويل - جدة إعصار شاهين وتدابير عاجلة في عمان والإمارات لمواجهة الإعصار علقت عمان الرحلات الجوية من والي مطار مسقط، وتعهدت الحكومة الإماراتية، بمعالجة الأضرار الناجمة عن الإعصار، فغمرت المياه الشوارع العمانية بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وأمرت سلطنة عمان إخلاء المناطق، العرضة اكثر لخطر العاصفة، علي الساحل الشمالي، وطلبت للسكان التوجه للملاجئ، التي وفرتها الدولة للاجئين من أضرار العاصفة، وتترقب الأنظار بقلق العاصفة المدارية شاهين، والتي وصلت بالفعل إلي بحر العرب، وفق ما أشارت أليه الأرصاد الجوية، ومن المتوقع أن تضرب ساحل سلطنة عمان اليوم الأحد، وأطلقت سلطنة عمان تحذيرات ثلاثة، دعت فيها السكان إلي الحيطة والحذر.

إعصار شاهين وتدابير عاجلة في عمان والإمارات لمواجهة الإعصار

سؤال : كيف بدأ إعصار شاهين؟

يعد إعصار شاهين امتدادا لإعصار ظهر قبل أيام، في خليج البنغال، ولاحظ مركز التحذير من الأعاصير، التابع للبحرية الأمريكية، حدوث إعصار في تلك المنطقة، متجها نحو الهند من بنجلاديش، وأطلقت عليه باكستان جولاب، وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، تحذيرا من الأعصار، أن يصل إلي اليابسة في مختلف المناطق الساحلية، ثم ظهر مرة اخري في غضون 3 أيام، فوق بحر العرب، واطلق عليه شاهين، فتسقط أمطار غزيرة وواسعة النطاق، وشاهين أول إعصار استوائي يضرب الساحل الشمالي لسلطنة عمان، ثم يتسبب في حدوث الفيضانات المدمرة والعواصف والرياح العاتية، وفي عام 2010، اتخذ إعصار “فيت” مسارا مشابها نحو الطرف الشرقي لسلطنة عمان قبل أن يتجه شرقا، متسببا في أضرار تزيد عن 800 مليون دولار و24 حالة وفاة.

مكان تمركز إعصار شاهين

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان، التابعة لهيئة الطيران المدني، أن العاصفة المدارية شاهين:

تتمركز العاصفة شاهين، على دائرة عرض 23.3 درجة شمالا وخط طول 64.4 درجة شرقا. ثم تتحرك نحو سواحل السلطنة، علي بحر عمان. تبعد العاصفة المدارية 650 كم عن مسقط العاصمة. بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 500 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز34 إلى 63 عقدة، 62 – 116 كم/ساعة. ثم يمكن أن تتحول إلي إعصار مداري من الدرجة الأولى. استمرار تحركها باتجاه سواحل السلطنة، الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة. ومن المحتمل من مساء الأحد 3 أكتوبر 2021.

مدي ارتفاع الأمواج في مناطق إعصار شاهين

هذا الإعصار يتسبب في ارتفاع الأمواج، في هذه المناطق إلي ما يقرب من 8 إلي 10 أمتار. ثم سرعة الرياح تتراوح بين 65 إلي 80 عقده، 130 إلي 180 كم/الساعة. المناطق الداخلية من هذه البلاد، تتأثر بأمطار ليست بالغزيرة، مثل المناطق الجبلية المتأثرة بالإعصار. ثم يتمركز الإعصار المداري شاهين، شمال غرب بحر العرب، عند خط عرض 24.3 شمالا، وخط طول 60.9 شرقا.

حقيقة تأثر مصر بإعصار شاهين

ويقول مدير مركز التحاليل والتنبوءات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، لن تتأثر بإعصار شاهين، ولا يوجد أي مظاهر من الاضطراب الجوي، وينحصر التأثير علي سلطنة عمان والإمارات وأجزاء من شرق السعودية، ثم أن العاصفة بدأت كمنخفض مداري، ولكن بعد دخولها إلى بحر سلطنة عمان، وتأثره بارتفاع درجة الحرارة في البحر، ثم تسببت في إمداد المنخفض بطاقة هائلة وكميات رطوبة عالية، تحول بدوره من منخفض مداري إلى إعصار من الدرجة الأولى، وتمتد أيضا إلي الإمارات، ليتسبب في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وهي كميات هائلة تحدث لأول مرة بالتاريخ.