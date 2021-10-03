الملك يتلقى اتصالاً من الأسد

دوت الخليج:- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما. وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

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