السعودية والاتحاد الأوروبى يوقعان مذكرة تعاون مشتركة

جدة - نرمين السيد - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، فى مقر الوزارة بالرياض اليوم، الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، والوفد المُرافق له.





وحسمبا أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال التوقيع على مذكرة ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجى الأوروبى فى الاتحاد الأوروبى، التى ستسهم فى تعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية السعودى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى أن العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبى عميقة وتاريخية، وقد امتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبى عام 2018م.

كما أشاد بن فرحان بالعلاقات الاقتصادية بين السعودية والاتحاد الأوروبى، حيث يعد الاتحاد الأوروبى ثانى أكبر شريك تجارى للمملكة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى للسلع بين المملكة والاتحاد الأوروبى بلغ فى عام 2020م ما يزيد على 40 مليار يورو.

ورحب وزير الخارجية السعودى، بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبى، التى عقدت يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية.

وأطلع بن فرحان، الممثل السامى الأوروبى على الفرص التى توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرتى "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، التى تعمل على تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

وأوضح وزير الخارجية السعودى أنه ناقش مع الممثل الأوروبى الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة فى فيينا بين إيران ودول (5+1)، مؤكدًا موقف المملكة الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووى، وقلقها البالغ من التجاوزات الإيرانية التى تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووى.