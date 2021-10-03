مصرع 9 أشخاص على الأقل فى سلطنة عمان وإيران جراء الإعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - ولقى تسعة أشخاص على الأقل حتفهم الأحد فى سلطنة عمان وإيران جراء إعصار "شاهين" المدارى الذى ضرب أجزاء من سواحلهما، حسبما أعلنت السلطات فى البلدين، حسبما أفادت قناة "فرانس 24"

وفى السياق، أفادت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" فى سلطنة عمان بأن فرق البحث والإنقاذ انتشلت "شخصين من تحت الأنقاض وهما مفارقان للحياة" فى محافظة مسقط، وسبق ذلك الإعلان عن مقتل طفل كان فقد فى أحد التجمعات المائية المتشكلة بفعل الإعصار المدارى.

وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المدارس مع هبوب الإعصار، حيث بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا فى الساعة على الساحل الشمالى للبلاد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كما تم تعليق بعض الرحلات الجوية من مطار مسقط الدولى وإليه بسبب الإعصار، بحسب تغريدة لمطارات عمان "تجنبا لأى مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر" للأجواء المناخية. وكانت السلطات العمانية أعلنت عن إجازة رسمية الأحد والإثنين. وأعلنت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" تخفيض تصنيف "شاهين" إلى عاصفة استوائية. هذا وخلت الشوارع تقريبا من المارة فى العاصمة مسقط، فيما حاولت السيارات القليلة عبور السيول.

إيران

وفى إيران، نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى عن نائب رئيس المجلس على نيكزاد قوله إن ستة أشخاص لقوا حتفهم فى ميناء تشابهار فى محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال حاكم المحافظة حسين مودرس خيابانى لوكالة الأنباء (ارنا) إن "البنية التحتية بما فى ذلك المنشآت الكهربائية والطرق تضررت". مضيفا أن مركز العاصفة كان على بعد 220 كيلومترا قبالة سواحل المحافظة.

الإمارات

وفى الإمارات، أعلنت السلطات أنها على "درجة عالية من التأهب" مع الحالة المدارية التى أشارت أنها قد تؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

وتستعد الإمارات للتأثير المحتمل لإعصار "شاهين"، وحثت سلطات الطوارئ السكان على تجنب الشواطئ والمناطق المنخفضة. وقد توقع "المركز الوطنى للأرصاد الجوية والزلازل" أن تتأثر بعض المناطق على ساحل البلاد الشرقى بين يومى الأحد والثلاثاء.

كما أكدت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" فى إحاطة إعلامية السبت أن "الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد للتعامل مع الحالية المدارية القادمة".

بدوره، نقل "مكتب أبوظبى الإعلامى" الأحد أن السلطات تحث الشركات فى مدينة العين المجاورة لسلطنة عمان على العمل عن بعد حتى الثلاثاء، بينما سيدرس الأطفال عن بعد يومى الاثنين والثلاثاء. ودعى سكان مدينة العين إلى "تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة".