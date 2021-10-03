نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وطريقة حجز موعد في محكمة الرقعي الفروانية في دولة الكويت 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة حجز موعد محكمة الرقعي المقدمة على منصة متى في الكويت 2021، حيث لعبت وزارة العدل دوراً مهماً في تمكين الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي ومنصة متى ومنها خدمة الحجر هذه لمحاكم الكويت مثل محكمة الرقعي، للاستفادة من الحصول على موعد مسبق بإجراءات منظمة تهدف إلى ترتيب مواعيد تدفق المستفيدين إلى المحاكم، بصورة إلكترونية، مما يجعل الأشخاص يحددون أنسب أوقات المواعيد لهم، وستقترن خدمة الحجز بتسريع إنجاز المعاملات نظراً لتنسيق الموعد واختيار نوع الخدمة المرادة إتمامها بشكل مسبق.

محكمة الرقعي

وكما كان لم يحدث تغيير في آلية حجز موعد محكمة الرقعي بالنسبة لباقي الخدمات، يستطيع الكويتيين والمقيمين طلب مواعيدهم في غاية من السهولة من خلال ولوجهم إلى منصة متى للمواعيد الحكومية وموقع وزارة العدل لكي يتمكنوا من تسجيل الدخول على المنصة المذكورة بالرقم المدني وكلمة المرور السرية، ويمكن تلخيص طريقة حجز موعد محكمة الرقعي من خلال النقاط التالية، وهي

طريقة حجز موعد محكمة الرقعي 2021

أولاً يجب على تسجيل الدخول إلى منصة متى بحسابه المسجل مسبقاً، او التسجيل كمستخدم جديد

من واجهة الصفحة الرئيسية، على المستفيد النقر على خدمات وزارة العدل الكويتية

في هذه الأثناء، ينبغي القيام بتحديد الخدمة واختيار محكمة الرقعي

الآن تأتي خطوة اختيار التاريخ والوقت المناسب اللذان يحددها العميل، ويستكمل ملئ باقي البيانات ثم الضغط على زر إرسال طلب الحجز

يتحصل المستفيد على باركود خاص بحجزه حيث سيصله ضمن رسالة وعليه إبرازه وقت الزيارة المخصصة لهذا الموعد في محكمة الرقعي.

من خلال الفقرة السابقة، تم نشر خطوات حجز موعد في الرقعي 2021، مع الأخذ بالاعتبار حق المحكمة في عدم استقبال أي شخص تخلف عن الحضور في الموعد المحدد له، كما يجب التقيد بالإجراءات الصحية الاحترازية داخل المحكمة من اجل تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات. وفي الفقرة التالية يمكنك القفز إلى رابط حجز موعد الرقعي وهو

منصة متى

منصة متى هي واجهة المواعيد الحكومية، يتوفر رابط خاص بها على الأنترنت، وبالدخول على المنصة يمكن الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها وفي مقدمتها حجز موعد مسبق لمحكمة الرقعي بآلية سهلة، فهذه المحكمة أي الرقعي ضمن مجمع محاكم الفروانية، وتعد وزارة العدل هي المسؤولة عنها، وهي من المحاكم النشطة التي تشهد إقبال يومي بالآلاف من الأشخاص خاصة حيث تنظر في الدعاوى المدنية من قبل الأطراف خاصة في حالات الزواج، والطلاق.