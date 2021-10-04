بارس سان جيرمان يتلقى أول هزيمة هذا الموسم في رين

تلقى باريس سان جيرمان أول هزيمة هذا الموسم بعد خسارته 2-صفر أمام مضيفه ستاد رين، الأحد، ليفقد أول نقاط له في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وحقق رين الفوز بفضل هدفين من لاعبيه جايتان لابورد وفلافيان تايت بواقع هدف في كل شوط، ليضع حدا لانتصارات سان جيرمان في الدوري، والتي استمرت لثماني مباريات متتالية، ويلحق به أول خسارة خارج أرصه في المسابقة خلال ثمانية شهور.

ورغم الهزيمة حافظ سان جيرمان، الذي خسر أمام ليل في السوبر المحلي قبل بداية الموسم، على الصدارة برصيد 24 نقطة من تسع مباريات متقدما بفارق ست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني، والذي فاز على ستاد رانس 2-صفر يوم الجمعة الماضي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان: "قدمنا نحو 25-30 دقيقة بأداء رائع للغاية. سيطرنا على المباراة. تلقينا الهدف الأول في وقت جيد للمنافس. عندما بدأنا الشوط الثاني تأخرنا 2-صفر، واختلفت المباراة بعد ذلك".

وأضاف: "أشعر بالغضب قليلا. بدون التقليل مما فعله رين، نشعر بالإحباط وخيبة الأمل من عدم استغلال الفرص التي سنحت لنا وتلقي هذه الأهداف. مثل هذه المواقف تجعلنا نشعر بالمرارة وخيبة الأمل".

وبعد خمسة أيام من انتصاره المثير للإعجاب على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بدأ سان جيرمان بقوة، لكنه افتقد الفعالية والحسم.

ويحتل رين المركز 11 برصيد 12 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن ليل حامل اللقب الذي فاز 2-صفر على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الخامس بفضل ثنائية جوناتان ديفيد، ليلحق بالفريق الزائر ثاني خسارة على التوالي في الدوري.