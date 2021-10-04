فاوتشى يعرض أهم الإجراءات للاستعداد لأى جائحة جديدة

جدة - نرمين السيد - عرض مدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أنتونى فاوتشى، مجموعة إجراءات أساسية للمجتمع العلمى تسمح بالاستعداد لأى جائحة مقبلة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين فى الإدارة الأمريكية، خلال "منتدى العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع"، الذى عقد اليوم الأحد عبر الفيديو: "أولا نعمل على تحديد الكائنات الممرضة ذات الأولوية والتى يمكن أن تسبب جائحة. على سبيل المثال توجد لدى منظمة الصحة العالمية قائمة مناسبة. تكمن المشكلة فى أنه لا يمكننا التقيد بهذا المنهج فقط لأن الانتشار الجماعى للعدوى عادة يثيره أحد مسببات الأمراض غير المتوقعة".

وتابع فاوتشى: "ثانيا يقوم العلماء بتحسين طرق تصميم اللقاحات، بما فى ذلك تقنية الحمض النووى الريبوزى المرسال والأدوية الناقلة. لقد لعب تحسين هذه الأساليب بالفعل دورا مهما فى مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأردف: "علاوة على ذلك، نستخدم المعلومات التى تم الحصول عليها أثناء دراسة الفيروسات المنتمية إلى نفس عائلة الفيروس المسبب فى الجائحة. هذا المنهج يجعل ممكنا التنبؤ فى مرحلة مبكرة بخصائص اللقاحات التى ستكون ضرورية للتأثير على العامل الممرض".

وذكر فاوتشى أن العلماء يعملون كذلك على تحسين مكونات العقاقير العلاجية، التى تم استخدامها سابقا ضد الكائنات الممرضة، والأهم من ذلك، يقومون بتطوير جزئيات جديدة تمكن من التأثير على الأجزاء الضعيفة للفيروسات".

وختم الخبير الأمريكى بالقول: "لذا فإن تطوير هذه الإجراءات المضادة سيمكننا من الاستعداد للجائحة القادمة التى لا مفر منها".