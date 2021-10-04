بالخطوات أخر تحديث واتساب بلس 2022 وكيفية حظر الشخص والمميزات الجديدة

أعلن واتساب بلس عن آخر تحديث له من خلال صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نتج عنه زيادة في عمليات البحث حول تطبيق واتساب بلس 2022، وشمل التحديث كيفية حظر الشخص والحصول على المزايا المتعددة التي يمكن الاستفادة منها، ويعد تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات اسنخداماً في المراسلة الفورية سهلة الاستخدام، وبعد الإعلان عن التحديث الأخير نوضح من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال كيفية تحديث واتساب بلس 2022، وكيفية حظر الأشخاص عبر الواتساب والمميزات الجديدة.

واتساب بلس 2022:

يتميز تطبيق واتساب بلس إنه من أكثر التطبيقات المستخدمة خلال هذه الآونة، حيث وصل عدد الأشخاص المستخدمين لهذا التطبيق تجاوز 10 ملايين، وبعد التحديث الأخير أصبح هذ التطبيق يضم العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بشكل مستمر توفيراً للوقت والجهد، ومن خلال هذا المقال نعرض كيفية تحديث واتساب بلس 2022.

الدخول على جوجل بلاي GooglePlay

البحث في أيقونة البحث

كتابة WhatsApp بلس

اختيار أيقونة تحديث

تصميم إعدادات وستايلات جديدة للتطبيق. التحكم في ألوان مظهر التطبيق. إمكانية إخفاء الحالة لكافة الأصدقاء. قدرة إخفاء علامة قراء الرسائل “الصحين الأزرق”. أن يجعل حالة الكتابة أو التسجيل مختفية. إخفاء الميكروفون الأزرق، وإخفاء حالة العرض الخاصة بك. إضافة العديد من الملصقات المختلفة. إضافة العديد من الخلفيات المختلفة. الرد التلقائي في حالة وجود واتس اب بيزنس. تخصيص شاشة المحادثات والدردشات. رفع فيديوهات بحجم يصل إلى 50 ميجا بايت. مشاركة صور عالية الجودة. مشاركة أصوات بحجم 100 ميجا بايت. العمل على تعديل جودة الصور قبل مشاركتها. مشاركة فيديو أكبر من 30 ثانية وحتى 7 دقائق. التحكم في خطوط التطبيق بالكامل. الحصول على نسخة احتياطية كاملة واستعادتها في أي وقت.

قيام المستخدم بفتح التطبيق على الهاتف سواء نظام الأندرويد أو الأيفون

الضغط على أيقونة ثلاث نقاط أعلى يمين الواجهة في جهة الشمال

الضغط على الإعدادات

ابحث عن أيقونة “الحساب” ثم الضغط على أيقونة الخصوصية

اختيار جهات الاتصال

كيفية تحديث واتساب بلس 2022:مميزات واتساب بلس 2022 الجديدة:خطوات حظر شخص من الواتساب:معرفة إنك محظور على الواتساب بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من المستفيدين حول كيفية معرفة أن الشخص المشتخدم محظور على الواتساب يرجى اتباع الخطوات التالية التي نوضحها من خلال هذا المقال أو في حالة حدوث إحدى هذه الحالات: