وفى خطابها بمناسبة الاحتفالات السنوية بإعادة توحيد البلاد فى العام 1990، عرضت ميركل حصيلة ما حقّقته خلال حكمها للبلاد مدى 16 عاما، وهى حضّت الألمان على الدفاع بشكل أكبر عن الديموقراطية فى مواجهة الغوغائيين.
وقالت ميركل "يجب أن نواصل بناء بلادنا. يمكن أن نختلف حول كيفية ذلك فى المستقبل، لكننا نعلم أن علينا إيجاد الحل، علينا أن نصغى إلى بعضنا البعض وأن نتحاور"، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو".
وتنهى ميركل مسيرتها السياسية ما أن يتم تشكيل ائتلاف يضمن غالبية فى البرلمان، إلا أن هذا الأمر قد يستغرق عدة أشهر.
وتابعت المستشارة فى خطابها فى هاله "لدينا اختلافات لكن هناك قواسم مشتركة. كونوا على استعداد لملاقاة الآخرين وكونوا قادرين على تخطى الخلافات"، وأضافت "إنها العبرة المستقاة من 31 عاما من الاتحاد فى ألمانيا".
وهذه هى أول تصريحات تدلى بها المستشارة على صلة بالوضع السياسى الراهن. ويأتى خطاب ميركل فى توقيت بالغ الأهمية إذ تبدأ يوم الأحد 10/03 المحادثات الاستكشافية بين الأحزاب سعيا لتشكيل حكومة جديدة. وتبدو هذه المحادثات بالغة التعقيد ما ينبئ بشلل سياسى طويل الأمد فى ألمانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل تدعو الأحزاب السياسية فى ألمانيا لتخطى انقساماتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.