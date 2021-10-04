ميركل تدعو الأحزاب السياسية فى ألمانيا لتخطى انقساماتهم

جدة - نرمين السيد - أطلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد نداء ضمنيا لكل الأطراف السياسيين الألمان لتخطى انقساماتهم بعد الانتخابات التشريعية، فى حين تشهد البلاد مفاوضات بالغة التعقيد من أجل تشكيل حكومة جديدة.





وفى خطابها بمناسبة الاحتفالات السنوية بإعادة توحيد البلاد فى العام 1990، عرضت ميركل حصيلة ما حقّقته خلال حكمها للبلاد مدى 16 عاما، وهى حضّت الألمان على الدفاع بشكل أكبر عن الديموقراطية فى مواجهة الغوغائيين.

وقالت ميركل "يجب أن نواصل بناء بلادنا. يمكن أن نختلف حول كيفية ذلك فى المستقبل، لكننا نعلم أن علينا إيجاد الحل، علينا أن نصغى إلى بعضنا البعض وأن نتحاور"، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو".

وتنهى ميركل مسيرتها السياسية ما أن يتم تشكيل ائتلاف يضمن غالبية فى البرلمان، إلا أن هذا الأمر قد يستغرق عدة أشهر.

وتابعت المستشارة فى خطابها فى هاله "لدينا اختلافات لكن هناك قواسم مشتركة. كونوا على استعداد لملاقاة الآخرين وكونوا قادرين على تخطى الخلافات"، وأضافت "إنها العبرة المستقاة من 31 عاما من الاتحاد فى ألمانيا".

وهذه هى أول تصريحات تدلى بها المستشارة على صلة بالوضع السياسى الراهن. ويأتى خطاب ميركل فى توقيت بالغ الأهمية إذ تبدأ يوم الأحد 10/03 المحادثات الاستكشافية بين الأحزاب سعيا لتشكيل حكومة جديدة. وتبدو هذه المحادثات بالغة التعقيد ما ينبئ بشلل سياسى طويل الأمد فى ألمانيا.