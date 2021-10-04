موعد صرف الدفعة 47 من حساب المواطن أكتوبر 2021 والشروط والتغيرات الجديدة

موعد صرف الدفعة 47 من حساب المواطن أكتوبر 2021، التي ينتظرها الملايين من أبناء الوطن الغالي من أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة، حيث من المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة ترفع نتائج الأهلية للشهر الجاري أكتوبر 2021 والمخصص لدعم الدفعة الجديدة رقم 47، وذلك علي الصفحة الإلكترونية لموقع حساب المواطن سواء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن ca.gov.sa، في هذا التقرير سنوضح إليكم الموعد الجديد لصرف الدفعة 47 من برنامج الدعم حساب المواطن كما نقدم إليكم أيضا الشروط التي تني عليها تسجيل المستفيدين من الدعم حساب المواطن وكذلك ألية الاستعلام.

موعد صرف الدفعة 47 من حساب المواطن أكتوبر 2021

حدد القائمون علي صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن الأحد 4 ربيع الأول 1443 والذي يوافق 10 أكتوبر 2021 موعدا لصرف الدفعة 47 من برنامج حساب المواطن، وعلي المستفيدين مراجعة خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية والذي أوضحناه في الفقرة التالية.

صدرت نتائج أهلية الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، والتي تحديد صرفها الاحد المقبل، لذا يجب على كافة المستفيدين الدخول على رابط موقع حساب المواطن والدخول على نتائج الأهلية، كما يتطلب من كل مستفيد من دعم برنامج حساب المواطن أن يقوم باتباع بعض الخطوات والنقاط البسيطة كي يتمكن من التعرف علي نتائج الأهلية كالتالي:

الدخول إلي رابط برنامج حساب المواطن .

. إضافة بيانات اسم الدخول وكلمة المرور.

تسجيل الرمز البشري.

الضغط علي نتائج الأهلية.

كتابة رقم الهوية.

انقر علي استعلام.

يذكر أن مقدار الدعم الذي ضخه برنامج حساب المواطن في الدفعات السابقة تجاوز 1.9 مليار ريال سعودي، أما عن إجمالي المستفيدين حتي الآن فوصل إلي 10.5 مليون.

كي تستفيد من برنامج الدعم الأول حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عليك أن تحمل الشروط التي نص عليها القانون السعودي والمخصص للمستفيد من الدعم ابرز هذه الشروط التالي:

امتلاك جنسية سعودية.

مقيم اقامة دائمة في السعودية.

غير متواجد في السجون أو دار الإيواء.

من الفئات الأقل دخلا.

الأسر السعودية والسعودي الغير متزوج.

المستقلين في مسكن خاص وينطبق عليهم الشروط.

الحاملين لبطاقات التنقل.

زوجة المواطن السعودي.

الأرامل والمطلقات.

المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

أبناء السيدات السعوديات.

إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية شرح موضوعنا عن الموعد الجديد لصرف الدفعة 47 من حساب المواطن أكتوبر 2021 والية الاستعلام وشروط الاستحقاق.