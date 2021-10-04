إسرائيل تطالب مواطنيها بتلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا

زادت إسرائيل، الأحد، الضغوط على مواطنيها، الذين حصلوا على جرعتي لقاح مضاد لكوفيد-19، لتلقي جرعة ثالثة تنشيطية حتى يكونوا مؤهلين للحصول على "جواز السفر الأخضر"، الذي يسمح بدخول المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والعديد من الأماكن الأخرى.
وكانت إسرائيل من أولى الدول التي تبنت إعطاء جرعة تنشيطية من لقاح فايزر-بيونتيك، إذ بدأت بمنحها للمجموعات الأكثر عرضة للخطر في يوليو، ثم بحلول نهاية أغسطس لمن يزيد عمره على 12 عاما.
ويتم إصدار البطاقة الخضراء الجديدة لأولئك الذين تلقوا ثلاث جرعات أو تعافوا في الآونة الأخيرة من كوفيد-19 لتحل محل نظام سابق كان يتطلب جرعتين فقط. ويرفع ذلك معايير ما تعتبره الحكومة التحصين الكامل.
وبدءا من يوم الثلاثاء، سيتعين على أصحاب المتاجر أو منظمي الفعاليات مسح الرمز الرقمي لعملائهم قبل السماح لهم بالدخول. وستكون هناك استثناءات في بعض الأماكن مثل المتاحف والمكتبات.
وتلقى حوالي 37 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة جرعة تنشيطية.
وانخفض عدد مرضى كوفيد-19 الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالات خطيرة في الأيام الماضية، كما انخفض عدد الإصابات اليومية المؤكدة إلى ما دون أربعة آلاف بعد تجاوز عشرة آلاف الشهر الماضي.
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