الجزائر تخفض ضريبة الدخل وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون، أمر الأحد حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالي، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر التي أثر عليها الجفاف.
ويمثل تجنب الاضطرابات الاجتماعية أولوية للسلطات في الجزائر، حيث تضررت الطبقة الوسطى من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وأنحت الحكومة باللوم في ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم على المضاربة، مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.
وقالت الرئاسة في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تبون "شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية".
وأضافت: "نحتاج للتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن".
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