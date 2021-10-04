البرازيل تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 9.004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و225 وفاة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 9.004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و225 وفاة فى الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس فى البلاد بلغت 2146.8121 والوفيات 597.948.

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