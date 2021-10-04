كوريا الشمالية تعلن إعادة قنوات الاتصال مع الجنوب

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، سيتم استعادة جميع الخطوط الساخنة بين الكوريتين ابتداء من الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلى يوم الاثنين 4 أكتوبر (00:00 بتوقيت غرينتش).
فى نهاية سبتمبر، قالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى وشقيقة زعيم كوريا الشمالية، إن بيونغ يانغ مستعدة لإعلان نهاية الحرب مع سيئول، وإعادة الاتصالات بين الكوريتين.
ووضعت شقيقة الزعيم الكورى شرطا لاستعادة الاتصالات وعقد قمة القادة بين الكوريتين، وهو أن تتسم العلاقات الثنائية بالاحترام والإنصاف.
وجاء البيان ردا على اقتراح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، إعلان انتهاء الحرب بين سيئول وبيونغ يانغ.
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