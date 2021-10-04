نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع وزارة الداخلية للإستفادة من خدمة حجز موعد إختبار رخصة القيادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق نظام حجز موعد اختبار القيادة في الكويت أونلاين، وهي خدمة مقدمة على موقع وزارة الداخلية، وبخلاف النظام القديم أصبحت خدمة الحجر اكثر سهولة على الأنترنت دون عناء التوجه لمديرية المرور والقيام بها بشكل أفضل، وقد أوضحت الوزارة على الموقع الرسمي الخاص كيفية إكمال خطوات القيام بحجز موعد إلكتروني خاص باختبار رخصة القيادة وتعديل موعد مسبق أو إلغاءه على نفس الموقع. وهذا ما نوضحه في المحتوى أدناه الذي هو الإجابة حول كيفية حجز موعد اختبار القيادة 2021.

أوقات مواعيد مراكز اختبار القيادة

يعُدّ موقع وزارة الداخلية هو الوجهة الأساسية لتنفيذ حجز مسبق لاختبار القيادة، ومن خلاله يتحصل المستخدم على باركود خاص به لإجراء اختبار رخصة القيادة الكويت، في تاريخ الموعد المحدد سابقاً، حيث بإدخال المعلومات اللازمة في نموذج الحجر يقوم النظام تلقائياً بفرز بيانات الموعد الإلكتروني. كما يتعين للمستفيد حضوره مبكراً في الساعة 7:50 صباحا في قسم الاختبار، إذ انه يتم افتتاحه في الثامنة صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً، وفي الفترة المسائية من الساعة 2:00 ظهراً إلى الخامسة مساءا.

نقدم عبر “موقع ثقفني دوت كوم” آلية حجز موعد اختبار قيادة بدولة الكويت كما أعتدنا على تقديم الخدمات اليومية، وهي خدمة مقدمة على موقع الويب الخاص بالداخلية الكويتية، ونأمل أن يكون ذلك مفيداً، والخطوات في هذا الشأن هي

حجز موعد اختبار رخصة قيادة الكويت

افتح موقع وزارة الداخلية

اختيار الخدمات الإلكترونية على يمين الشاشة

يقوم المستخدم باختيار خدمة حجز مواعيد اختبار رخص القيادة

أنقر على حجز موعد لاختبار القيادة من القائمة المنسدلة

إدخال الرقم المدني أو المرجع، بعد إنهاء الإدخال قم بالنقر فوق “التالي”

اختيار موعد لأجراء الاختبار بالتاريخ الملائم لك، بعد إكمال التحديد

يتم طباعة الوصل الذي يحتوى الباركود وبيات الموعد الذي يتم التقديم له.

استعلام عن حجز موعد اختبار قيادة

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن حجز موعد مسبق لاختبار القيادة بشكل إلكتروني، فذلك يكون عبر رابط نظام مواعيد اختبار القيادة وكل ما عليك فقط هو إدخال الرقم المدني وتحديد نوع الرخصة في الخانات المخصصة لذلك ثم الضغط فوق استعلام.