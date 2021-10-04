تمويل بأقل راتب بدون كفيل وتحويل للراتب بالتقسيط 24 شهر لدى شركة إمكان

تمويل بأقل راتب هي أكثر الأمور بحث في الوقت الراهن حيث تم توفيرها من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وذلك التمويل مقدم من مصرف الراجحي السعودي في المملكة ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة الشركة ويطلق عليه التمويل الميسر وللعلم توفر شركة إمكان للتمويل العديد من التمويلات منها تمويل المشروعات والتمويل الإضافي والتمويل التأجيري بالمملكة ومتاح التمويل عبر الإنترنت بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل وتحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة بالتقسيط حتى أربعة وعشرون شهراً من خلال تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة وتحت إشراف ساما السعودي في السعودية.

أهم مزايا الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل

توفر الشركة الكثير من المزايا التمويلية المتعددة منها توفير التمويل متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويهدف إلى توفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة وإليكم جميع المميزات التمويلية لدى شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي كما يلي :

تمويل شخصي نقدي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عبر موقع إمكان للتمويل بالمملكة.

أفضل تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

أمتاز بالحصول على التمويل بفترة سداد ميسرة حتى سنة كاملة بالتقسيط الشهري الميسر لدى إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي.

التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن عبر شركة إمكان في السعودية عام 1443 هجرياً.

أقل فترة تمويل تصل إلى ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

التمويل يطلب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من ألفين ريال سعودي على الأقل للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان.

يشترط إحضار تقرير سمه في المملكة العربية السعودية ويجب عدم تعثر العميل المتقدم السعودي عند القيام بالتقديم الإلكتروني عليه.

قبل القيام بالتقديم عليك فتح حساب بنكي جديد لدى مصرف الراجحي السعودي في السعودية.

يحتاج تمويل إمكان أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر عشرون عام فأكثر من ذلك للموافقة على طلب تمويل شركة إمكان.

الشروط الأساسية المطلوبة للموافقة على تمويل إمكان الميسر