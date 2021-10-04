سلطنة عمان : مصرع 4 أشخاص بينهم طفل جراء إعصار شاهين

جدة - نرمين السيد - وأعلن المركز الوطنى العُمانى لإدارة الحالات الطارئة بالسلطنة -حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية- أن الأمطار الغزيرة تسببت فى وفاة أربعة أشخاص، بينهم شخص نتيجة انجراف مركبته، وطفل نتيجة غرقه فى تجمعات مائية، فيما انتشلت فرق الإنقاذ شخصين من جنسية آسيوية من تحت الأنقاض مفارقين الحياة جراء انهيار جبل على سكن عمّال فى منطقة الرسيل الصناعية إثر الحالة المدارية.

وأوضح المركز العمانى أن فرق الاستجابة تعاملت اليوم مع (9) بلاغات عن احتجاز أشخاص بمركباتهم فى محافظة مسقط، وأسفرت عن إنقاذ (25) شخصاً، وتمكنت فرق الاستجابة من إنقاذ (17) شخصاً جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم بولاية مطرح، ونفّذت فرق الاستجابة عملية إنقاذ لعائلة مكونة من شخصين إثر احتجازهما بداخل منزلهما بولاية السويق فى محافظة شمال الباطنة.

كما نفذت شرطة عُمان السلطانية -بالتعاون مع الجهات المعنية- عمليات إخلاء للعديد من المواقع بمحافظات مسقط وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي، تفادياً للأضرار المتوقعة من ارتفاع منسوب المياه، بينما ينتشر رجال شرطة عُمان السلطانية وهيئة الدفاع المدنى والإسعاف على جميع الطرق لتنظيم حركة السير وقطع الحركة عن الطرق المتأثرة والمواقع التى يرتفع فيها منسوب المياه.