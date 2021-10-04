تحديث بيانات الجواز للمقيمين في السعودية 1443 بالتفصيل

َتحديث بيانات الجواز للمقيمين في المملكة العربية السعودية 1443 حيث يتم التحديث عن طريق منصة أبشر الإلكترونية حيث أن منصة أبشر من أهم المنصات التي تتيحها الحكومة السعودية وهي تعمل على تقديم الكثير من الخدمات سواء كان للمواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه الخدمات خدمة تحديث بَيانات الجَواز سواء كان للمُقيمين بالمملكة أو المكفولين وهذا الأمر هو ما سوف نقوم بالتحدث عنه خلال مقالنا هذا فعلى من يرغب في معرفة كيفية تحديث جواز السفرالخاص به متابعة السطور القادمة.

تحديث بيانات الجواز للمقيمين في المملكة 1443

تقوم المديرية العامة في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة تَحديث بَيانات الجًواز للمُقيمين بواسطة منصة أبشر الإلكترونية دون الذهاب إلى مكاتب الجوازات وذلك لتسهيل الأمر على من يرغب بتحْديث بيانَات الباسبور الخاص به وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

على المستخدم ان يقوم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “أبشر أفراد”.

بعدها يتم تدوين اسم المستخدم.

ثم بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور.

الضغط على زر “تسجيل الدخول”.

تدوين رمز التحقق الذي تم إرساله في رسالة على الجوال.

بعد ذلك سوف تظهر الصفحة يتم من خلال النقر على زر “خدماتي”.

النقر بعد ذلك على أيقونة”الجوازالرئيسية ات”.

بعدها يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة “تحديث بيانات جواز للمقيمين”.

النقر على زر “البدء في استخدام الخدمة”.

على المستخدم بعد ذلك الاختيار ما بين قائمة التابعين أو المكفولين.

بعد ذلك يتم تحديد المواطن الذي يرغب في تحديث البيانات له.

على المستخدم بعد ذلك الاختيار ما بين قائمة التابعين أو المكفولين.

بعد ذلك يتم تحديد المواطن الذي يرغب في تحديث البيانات له.

القيام بتدوين البيانات المطلوبة.

النقر على أيقونة “تحديث بيانات الجواز”.

يقوم المستخدم بعد ذلك بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

وأخيراً يتم الضغط على “تأكيد الطلب”.

نموذج تَحديث بَيانات الجَواز للمُقيمين

يجب على من يرغب في تًحديث بَيانات الجَواز خاصته أن يقوم بملئ نموذج طلب تعديل بيانات جواز مُقيم أو وافد والبيَانات التي يجب على المواطن تدوينها هي كالآتي:

يجب تدوين البيانات الخاصة بالمستخدم مثل ( الاسم الاول، اسم العائلة، اسم الأب، اسم الجد، مكان الميلاد، تاريخ الميلاد، الجنسية).

البيانات المطلوبة تحديثها حيث يتم تدوين البيان الذي يريد تحديثه وأيضاً البيانات القديمة والحديثة المراد إثباتها.

البيانات الخاصة بصاحب العمل.

تدوين إسم جهة العمل التي يتبعها.

البيانات الخاصة بالكفيل.

رقم الجوال.

العنوان الخاص بصاحب العمل.

الإقرار بصحة البيانات.

وأخيراً لا بد من أن يكون هذا النموذج قد تم توقيعه وختمة من قبل المسؤل عن العمل وذلك قبل القيام بتقديمه إلى الجوازات.

رسوم تحديث بيانات الجواز للمقيمين

يبحث الكثير من المواطنين المُقيمين والمكفولين في المملكة العربية السعودية عن قيمة رسوم تَحديث بَيانات جَواز السفر ولقد قامت المديرية العامة للجَوازات بالإعلان عن أن تحْديث بَيانات الجَواز للأفراد المُقيمين تكون مجانية ولا يقوم المُقيمين بدفع أي مبلغ لتحديث البيَانات الخاصة بالجَواز وذلك يتم بشرط أن تكون الإقامة الخاصة به سارية واذا كانت قد تم انتهاء تاريخ سريانها فعلى المواطن القيام بتجديدها قبل ان يقوم بتجْديد جواز السفر الخاص به وفي تلك الحالة يكون المواطن ملتزم بدفع رسوم تجديد الاقامة حتي يستطيع تحديث بيانات الجواز لا يمكن تحديث البيانات لألإراد المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية إلّا اذا كانت الإقامة متجددة.

وفي النهايه نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا من خلاله بالتعرف على تحديث بيانات الجواز للمقيمين في المملكة 1443 وتعرفنا ايضا على نموذج تحديث بياتات الجواز للمقيمين وقد قمنا أيضا بتوضيح رسوم بيانات الجواز للمقيمين في المملكة العربيه السعودية.