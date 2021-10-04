أول إقالة في بريميرليغ.. وارتفورد يستغني عن مدربه مونوز

أقال نادي واتفورد مديره الفني شيسكو مونوز، الأحد، ليصبح أول رحيل إداري في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".
ويغادر المدرب الإسباني الفريق الذي يحتل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري، بعد أن حصل على سبع نقاط خلال المباريات السبع الأولى.
وخسر واتفورد مباراته الأخيرة أمام ليدز بهدف للأخير مقابل لا شيء.
وقال نادي واتفورد: "يشعر المجلس بأن الأداء الأخير يشير بقوة إلى توجه سلبي في وقت ينبغي أن يتحسن فيه تماسك الفريق بشكل واضح".
وتولى مونوز المسؤولية في ملعب "فيكاردج رود" في ديسمبر الماضي، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز الثاني في الموسم الأخير من البطولة.
وقال واتفورد إن تعيين مدير جديد، أمر "وشيك."
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