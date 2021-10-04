أصبح باكو لوبيز، مدرب ليفانتي، أول ضحية من المدربين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أعلن النادي إقالته، الأحد، وبعد يوم واحد من الهزيمة 1-صفر أمام ريال مايوركا.
ويحتل ليفانتي المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد أربع نقاط من ثماني مباريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، ويتأخر بنقطتين عن غرناطة ومنطقة الأمان.
وتولى لوبيز (54 عاما) المسؤولية في مارس 2018 عقب ترقيته بشكل مؤقت من منصب مدرب فريق الرديف بالنادي، خلفا للمدرب خوان راموس مونيز، وقبل أن يحصل على عقد دائم.
وقاد لوبيز ليفانتي للوصول إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، لكنه خسر بعد وقت إضافي أمام أتليتيك بيلباو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفانتي يقيل المدرب لوبيز بعد بداية متواضعة للموسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.