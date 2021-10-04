ليفانتي يقيل المدرب لوبيز بعد بداية متواضعة للموسم

أصبح باكو لوبيز، مدرب ليفانتي، أول ضحية من المدربين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما أعلن النادي إقالته، الأحد، وبعد يوم واحد من الهزيمة 1-صفر أمام ريال مايوركا.

ويحتل ليفانتي المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد أربع نقاط من ثماني مباريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، ويتأخر بنقطتين عن غرناطة ومنطقة الأمان.

وتولى لوبيز (54 عاما) المسؤولية في مارس 2018 عقب ترقيته بشكل مؤقت من منصب مدرب فريق الرديف بالنادي، خلفا للمدرب خوان راموس مونيز، وقبل أن يحصل على عقد دائم.

وقاد لوبيز ليفانتي للوصول إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، لكنه خسر بعد وقت إضافي أمام أتليتيك بيلباو.