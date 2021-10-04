القوات العراقية تقصف وكرا لتنظيم داعش الإرهابى بمحافظة ديالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من هيئة الاستخبارات خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبعد مراقبة تحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية فى وادى الثلاب ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ديالى، تم توجيه ضربة جوية بواسطة طائرات القوة الجوية". وأضافت أن "الضربة أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين".

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