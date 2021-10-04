وزير الدفاع الأمريكى يؤكد التزام بلاده بدعم القوات المسلحة الهندية

جدة - نرمين السيد - وقال جون كيربى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن هذا جاء خلال لقاء أوستن بالجنرال بيبين راوات رئيس أركان الجيش الهندى الذى يزور الولايات المتحدة حاليا. وأضاف المتحدث أن الجانبين بحثا كذلك التعامل فى مجال العمليات فيما بين القوات الأمريكية والهندية، إضافة إلى مناقشة أولويات أخرى مثل الشراكة فى المجالات الدفاعية الجديدة كالفضاء ومكافحة القرصنة الإلكترونية. كما أكد أوستن -فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"- أن الولايات المتحدة ملتزمة كذلك بأن تكون منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة.

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