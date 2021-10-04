إصابة محلية واحدة .. الصين تعلن حصيلة كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة، إنها سجلت إصابة واحدة محلية، كما سجلت 26 إصابة بالفيروس قادمة من الخارج، ولم تسجل أى وفيات.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 15 حالة جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 343 مريضًا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبهذا، يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ كورونا فى البر الرئيسى الصينى إلى 96.258 حالة، مع بقاء عدد الوفيات عند 4.636 حالة