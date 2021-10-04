الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين، إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد هبوطا من 28 إصابة قبل يوم.
وذكرت اللجنة في بيان، أن حالة واحدة فقط من الإصابات الجديدة محلية.
وقالت، إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.
ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96258 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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