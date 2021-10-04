نيوزيلندا تمدد الإغلاق في أوكلاند

مددت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الإغلاق من المستوى الثالث في أوكلاند أكبر مدنها يوم الاثنين لكنها قالت إنه سيتم تخفيف بعض القيود.
وقالت أرديرن إنه سيكون بوسع سكان أوكلاند التواصل مع معارفهم في الهواء الطلق اعتبارا من يوم الأربعاء مع عدم تجمع أكثر من أسرتين في وقت واحد بحد أقصى عشرة أشخاص.
وأضافت أنه سيتم استئناف العملية التعليمية للأطفال كما يمكن للناس أيضا التنقل للترفيه مثل الذهاب للشواطئ والصيد.
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