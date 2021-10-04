بنك التنمية الاجتماعية يطلق مبادرة سوق الدار لدعم الأسر المنتجة ، تنظيم المبادرة يأتي متضامناً مع جهود البنك في مجال دعم وتمويل هذه الأسر، إذ يولي البنك هذا القطاع اهتماماً كبيراً خاصة وأن تمويل الأسر المنتجة يتوافق مع الهدف الإستراتيجي الثاني للبنك والمتعلق بتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال برنامج التحول الوطني ، الذي يهدف إلى زيادة إسهام الأسر المنتجة في الناتج المحلي ، وتوفر مبادرة “سوق الدار” أكثر من 1000 منفذ بيع ، وهذا يعد أمر ضروري بجانب إقامة ورش عديدة ومتنوعة التدريب الحرفي والمهني ، وتقديم إتاحة جميع الجلسات الإرشادية والاستشارية للمشاركين بالمملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الفعاليات تتوافق مع رؤية بنك التنمية الاجتماعية نحو “مجتمع حيوي ومنتج “.

بنك التنمية الاجتماعية يطلق مبادرة “سوق الدار” لدعم الأسر المنتجة

أوضح الرئيس التنفيذي على أن قطاع الأعمال على أن مبادرة سوق الدار تتضمن إقامة 91 فعالية موزعة على حوالي 30 مدينة ومحافظة داخل المملكة، وهذا خلال 3 فترات زمنية قصيرة متتالية ، ومن المؤكد أن كل فترة من هذه الفترات تتضمن عدداً من الفعاليات وهذا يستمر حوالي 3 أيام ، وقد شارك 38 مستشاراً ومرشداً في فعالية “سوق الدار” لدعم قطاع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، حيث قدم المستشارون والمرشدون خبراتهم في فعاليات سوق الدار بعدد من مدن المملكة في مجالات بناء وتطوير أفكار المشاريع ، ونلاحظ أن هناك العديد من الأهداف التي يريد بنك التنمية تحقيقها لمساعدة كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ومن هذه الأهداف ما يلي :

الغرض من التمويل هو إعانة كافة الشباب الموجودين داخل المملكة على الزواج ، وتكوين أسرة بشرط أن يكون الدخل الشهري الخاص بهم يكون أقل من مبلغ 12.500 ريال سعودي.

يخدم أيضًا البرامج الخاصة بإعادة ترميم المنازل ، وبنائها مرة أخرى.

يهدف إلى تمويل الأسر المنتجة وهذا ليتمكنوا من تحسين الحياة المعيشية الخاصة بهم وتحمل كافة الأعباء.

الهدف الاستراتيجي الأول لبنك التنمية الاجتماعية هو توفير تمويل خاصة بكنف ، والتي تشمل المطلقات ، والأرامل.

بنك التنمية الاجتماعية و تسجيل دخول الأفراد

يوفر بنك التنمية الاجتماعية تسجيل دخول الأفراد ، لكي يتمكنوا من الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات الخاصة بالبنك ، فهو يشمل مجموعة كبيرة من الخدمات التي تُسهل الكثير من التعاملات إلى جانب الخدمات التمويلية المتنوعة ، ويمكنك الحصول على ذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص به دون التوجه إلى أحد فروعه بكل سهولة ، ويمكن تسجيل دخول الأفراد من خلال اتباع الخطوات الآتية :

الانتقال إلي الرابط الرسمي بنك التنمية الاجتماعية.

الضغط على خانة الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

كتابة البيانات صحيحة وهي الاسم ، وكلمة المرور، والرمز المرئي.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

تصلك رسالة بها رمز التأكيد ، قم بإدخالها في الخانة المخصصة له.

قم بالتحقق من السياسات وبعدها يتدخل إلى نظام النفاذ الوطني.

خطوات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية

يُمكنك التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية للاستفادة بشكل أكبر من خدمات البنك عن طريق اتباع الخطوات الآتية :

الدخول للصفحة الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

حدد المنطقة التابع لها ثم اضغط على تسجيل.

بهذه الخطوات تكون قد قمت بعملية التسجيل بنجاح ويُمكنك الاستفادة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية.

رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني

يُمكنك التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية ، على الرقم المجاني المخصص للاستفسار عن أي أمر من قبل المواطنين وهو 920008002 ، ويُمكنك التوجه إلى أحد فروع البنك من الساعة السابعة صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا من الأحد حتى الخميس.

ويمكنكم التعرف من خلال موقعنا علي مزيد من خدمات بنك التنمية الاجتماعية ، من خلال الدخول علي شروط بنك التنمية الاجتماعي 2020 لقرض الأسرة وقرض الزواج.