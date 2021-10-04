زلزال قوى يضرب المنطقة الغربية من إيران

جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل، وقع الزلزال على عمق 13 كيلو متر، عند دائرة عرض (32.35 شمالا) وخط طول (49.80 شرقا). وأكد المركز، أن مركز الزلزال ضرب على بعد 99 كم غرب شهر كورد جنوب غرب أصفهان، و66 كم شمال شرق مدينة مسجد سليمان. ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية.

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