تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443 وموعد صرف حساب المواطن الدفعة 47

تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443 وكفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية اليوم، خاصةً بعد أن أعلن برنامج حساب المواطن عن أهمية تعديل بيانات حساب المواطن باستمرار لتجنب انقطاع راتب الدعم، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال عن رابط تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443.

شروط الأهلية حساب المواطن

قبل البدء في معرفة خطوات تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية 1443 سنتعرف على شروط أهلية حساب المواطن، حيث قام البرنامج بوضع عدة شروط يجب على جميع المستفيدين الراغبين في الحصول على تسجيل جديد حساب المواطن، وهي كما يلي:

أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية.

يجب أن يكون من المقيمين بالمملكة.

ألا يكون سجينا أو مقيم بأحد مراكز الإيواء والرعاية السعودية.

يجب أن تتوافق البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد كإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين مع البيانات التي جمعها البرنامج عن المستفيدين.

ضرورة وجود حساب بنكي مفعل.

كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن برقم الهوية

قام برنامج حساب المواطن بوضع رابط إلكتروني يُمكن المواطنين من الاستعلام عن نتائج نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 47 عن شهر أكتوبر 2021، فما على المستفيدين سوى اتباع الطريقة الآتية:

أولا يقوم المستفيد بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

بعد ذلك يقوم باختيار خدمة “ الاستعلام عن أهلية حساب المواطن “

“ سيتم فتح تبويب إدخال البيانات، يتم تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وهي رقم هوية المستخدم الوطنية ورقم الجوال والرمز التحقق.

في النهاية يتم النقر على أيقونة “استعلام“.

كيفية تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443

أكد برنامج حساب المواطن الجديد عن أهمية تعديل بيانات الحساب وكتابة البيانات الجديدة في حالة حدوث أي تغيير لضمان وقف صرف الدفعات عن مستفيدي الضمان.

كما أعلن عن طريقة تسجيل الدخول وتحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أولاً قم بفتح رابط دخول حساب المواطن تحديث البيانات مباشرة.

إتمام عملية التسجيل من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ دخول “.

“. ثم قم باختيار أيقونة “ تعديل بياناتي “.

“. سيتم الانتقال بعد ذلك إلى بوابة بيانات المستفيد المسجلة سابقاً، قم بكتابة البيانات الجديدة بشكل سليم.

ثم قم بالضغط على أيقونة “ استمرار ” لإكمال عملية التحديث.

” لإكمال عملية التحديث. وفي النهاية قم بمراجعة كافة البيانات، ثم قم بالنقر على زر “تحديث“.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 47

بعد التعرف على خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية، سنتعرف على موعد صرف الدفعة 47، حيث أعلن السيد “سلطان القحطاني” المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بأنه سيتم سيتم صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم للدورة 47 في أيام قليلة.

كما أعلن أنه سيتم صرف راتب الدفعة 47 الجديدة لشهر أكتوبر في يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 م الموافق يوم 4 صفر 1443 هـ.

رقم اتصال حساب المواطن

كثيراً ما يبحث المواطنين السعوديين عن طريقة تمكنهم من التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن لتقديم اعتراض أو الاستفسار عن شئ ما، لذلك قام البرنامج بوضع رقم هاتف موحد ومجاني ليتمكن المواطنين من التواصل من خلاله وهو: “19912“.

كما وضح مواعيد عمل الرقم وهي من يوم الأحد إلى الخميس اعتباراً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى مستوى جيد من توضيح طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية 1443، كما تعرفنا على شروط الاستحقاق وكيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 47، بالإضافة إلى ذلك تعرفنا على موعد نزول الدفعة في حساب المواطنين.