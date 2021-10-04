انتخاب فوميو كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، فى نبأ عاجل لها، أنه من المقرر أن يحل رئيس الوزراء الجديد البرلمان الأسبوع المقبل، والدعوة إلى إجراء انتخابات فى 31 أكتوبر الجارى.

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